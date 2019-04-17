CATANIA, AUGURI E UOVA PASQUALI IN DONO DALL’ARMA DEI CARABINIERI AI PICCOLI DEGENTI DEL POLICLINICO

Grande animazione quella di stamattina nel reparto di Emato-Oncologia Pediatrica dell’Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, con la presenza degli uomini e delle donne in divisa del Comando Provincial...

E come tradizione, non potevano mancare le uova di cioccolato, simbolo pasquale tanto caro ai bambini, che sono state distribuite nel Reparto di degenza e nel Day Hospital ai bimbi presenti, coinvolti in un clima festoso grazie anche ai numerosi gadget regalati loro dal personale in divisa.

A fare gli onori di casa il direttore Generale facente funzione Giampiero Bonaccorsi insieme alla professoressa Giovanna Russo direttore dell’Emato-Oncologia Pediatrica e al dottor Paolo Adorno in rappresentanza della Direzione Medica del Presidio Gaspare Rodolico, che hanno ricevuto in un clima di grande cordialità il Colonnello Raffaele Covetti, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Catania, accompagnato da una rappresentanza di Carabinieri di ogni ordine e grado.

La mattinata si è conclusa con l’invito da parte del comandante Covetti per i piccoli degenti e per i sanitari presenti a ricambiare la visita nella loro caserma di Piazza Giovanni Verga per far toccare con mano le attività, i mezzi in dotazione e i locali di cui dispone l’Arma, accolta con grande entusiasmo da tutti.

Agli auguri per la festa è stato aggiunto per i bimbi e per le loro famiglie l’augurio di un tempestivo ritorno a casa alle normali attività di tutti i giorni.