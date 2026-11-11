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Catania, auto carica di uva senza documenti: sequestrati 400 chili, multa da 3.400 euro

Fermato nel quartiere San Giorgio con l'auto stracolma di uva bianca. L'uomo non aveva documenti sulla provenienza della merce né autorizzazioni alla vendita

A cura di Redazione
11 novembre 2026 18:51
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Catania, auto carica di uva senza documenti: sequestrati 400 chili, multa da 3.400 euro -
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Proseguono i controlli posti in essere dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del commercio illegale di uva da tavola, spesso proveniente da furti effettuati nelle campagne di Mazzarrone, Licodia Eubea e Caltagirone.

Nell’ambito di tale attività una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha fermato, nella zona di San Giorgio, un’autovettura strabordante di uva bianca. Il conducente non ha saputo fornire nessuna spiegazione plausibile circa la legittima provenienza della frutta ed è risultato privo di qualsiasi documento e titolo autorizzatorio.

Pertanto, sul posto è stato chiesto l’intervento degli agenti del reparto annona della Polizia Locale. Nei confronti dell’uomo sono state elevate sanzioni per 3400 euro per commercio abusivo di alimenti e mancanza dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari e contestualmente si è proceduto al sequestro di 400 chilogrammi di uva

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