Catania, auto carica di uva senza documenti: sequestrati 400 chili, multa da 3.400 euro

Fermato nel quartiere San Giorgio con l'auto stracolma di uva bianca. L'uomo non aveva documenti sulla provenienza della merce né autorizzazioni alla vendita

Proseguono i controlli posti in essere dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno del commercio illegale di uva da tavola, spesso proveniente da furti effettuati nelle campagne di Mazzarrone, Licodia Eubea e Caltagirone.

Nell’ambito di tale attività una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha fermato, nella zona di San Giorgio, un’autovettura strabordante di uva bianca. Il conducente non ha saputo fornire nessuna spiegazione plausibile circa la legittima provenienza della frutta ed è risultato privo di qualsiasi documento e titolo autorizzatorio.

Pertanto, sul posto è stato chiesto l’intervento degli agenti del reparto annona della Polizia Locale. Nei confronti dell’uomo sono state elevate sanzioni per 3400 euro per commercio abusivo di alimenti e mancanza dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari e contestualmente si è proceduto al sequestro di 400 chilogrammi di uva