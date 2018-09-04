CATANIA: AUTO CON A BORDO DUE DONNE GIÙ DA UN BURRONE A CATANIA

Nella serata del 2 settembre, è giunta una segnalazione su linea 112 NUE in merito ad un’auto con a bordo due donne precipitata in un burrone.Personale dipendente delle Volanti, giunti sul posto, prec...

Nella serata del 2 settembre, è giunta una segnalazione su linea 112 NUE in merito ad un’auto con a bordo due donne precipitata in un burrone.

Personale dipendente delle Volanti, giunti sul posto, precisamente nei pressi del centro commerciale Auchan, constatavano la presenza di un’autovettura ribaltata in una scarpata profonda circa 5 metri e personale dei VV.F. in procinto di calarsi nel dirupo per dare aiuto alle due donne, immobili e terrorizzate.

I poliziotti, nonostante l’auto potesse esplodere da un momento all’altro, insieme a personale dei VV.F., hanno proceduto al salvataggio delle due donne, uno sostenendo una corda precedentemente approntata dai VV.F., e l’altro calandosi insieme ad un Vigile del Fuoco nella predetta scarpata , raggiungendo nel minor tempo possibile le due donne e prestando loro soccorso.

Le donne una volta tratte in salvo e tranquillizzate sono state spostate all’interno del parcheggio del suindicato centro commerciale, dove personale del 118 le ha trasportate presso il nosocomio Garibaldi per le cure del caso.

Anche l’agente calatosi nel burrone è stato accompagnato in ospedale dove gli veniva rilasciato un referto con prognosi di 5 gg.