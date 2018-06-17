95047

CATANIA: AUTO FINISCE A MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - LE FOTO

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2018 15:16
Dintorni
Questa mattina alle 9:45 il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuto presso il porticciolo di Ognina per il recupero di un autovettura, della linea Enjoy, finita in mare.

Per le operazioni di recupero è stato impiegato anche il personale della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco e un’autogru inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.

L’autovettura è stata recuperata dopo aver verificato che non vi fossero persone a bordo.

Sul posto anche personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.

