CATANIA: AUTO FINISCE A MARE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - LE FOTO
Questa mattina alle 9:45 il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Catania è intervenuto presso il porticciolo di Ognina per il recupero di un autovettura, della linea Enjoy, finita in mare.
Per le operazioni di recupero è stato impiegato anche il personale della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco e un’autogru inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.
L’autovettura è stata recuperata dopo aver verificato che non vi fossero persone a bordo.
Sul posto anche personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.