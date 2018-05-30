CATANIA: Auto finisce in mare a Ognina, intervento dei Vigili del fuoco

Nella tarda mattinata di ieri, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, unitamente a personale della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco di Catania, è intervenuta nel porticciolo di Ognina a Catania per recuperare un’autovettura Toyota Yaris finita in mare.

L’automezzo era stato parcheggiato dal proprietario in prossimità della scivola di alaggio per le barche e, per cause da accertare, ha cominciato improvvisamente a muoversi, scivolando verso l’acqua.

Il proprietario del mezzo, nel tentativo di arrestare il movimento imprevisto del veicolo, si è procurato delle lievi ferite lacero-contuse ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del Servizio 118.

La squadra dei Vigili del fuoco intervenuta, dopo essersi accertata che all’interno dell’automezzo non si trovava nessuno, ha avviato le procedure per il recupero e la riconsegna dello stesso al proprietario.