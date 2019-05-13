CATANIA, AUTO IN FIAMME E PERSONA INTRAPPOLATA ALL'INTERNO, È GRAVE

FLASH NEWSUna squadra Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta oggi pomeriggio poco prima delle 16 per incendio autovettura con persona bloccata all’interno in via pacinotti,...

Una squadra Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è intervenuta oggi pomeriggio poco prima delle 16 per incendio autovettura con persona bloccata all’interno in via pacinotti, nei pressi della parte alta della circonvallazione di Catania.

L’uomo, 41 anni, è ricoverato nella terapia intensiva del Centro Grandi Ustioni dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, diretto dal dott. Rosario Ranno.

Gli specialisti hanno iniziato il trattamento per le ustioni di secondo e terzo grado, presenti sul 30% della superficie corporea, e avviato gli accertamenti per possibili complicanze respiratorie.

La prognosi è riservata.

IN AGGIORNAMENTO