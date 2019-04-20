CATANIA: AUTO IN FIAMME, TANTA PAURA MA NESSUN FERITO
Tanta paura, questa sera intorno alle 19, a Catania in Via Generale Ameglio zona viale Mario Rapisardi quando, una Smart improvvisamente, ha preso fuoco.
Fortunatamente il conducente è riuscito ad uscire prima di essere avvolto dalle fiamme.
Il proprietario dell’auto ha raccontato ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Catania di aver visto uscire del fumo all’interno dell’abitacolo.
Giusto il tempo di scendere dall’auto che le fiamme hanno completamente avvolto la vettura, senza risparmiarla.
Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno spento l’incendio in pochi minuti.
Sul posto l'azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.