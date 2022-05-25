CATANIA. AUTO INVESTE DUE PEDONI, UN MORTO ED UN FERITO GRAVE

Un morto e un ferito grave finito in ospedale con la prognosi riservata. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, intorno alle 4.30 a San Giovanni Galermo quartiere periferico...

Un uomo di 39 anni è morto e il padre sessantenne è in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania. Intorno alle 4.30 sarebbero stati travolti in via Galermo da una donna di 38 anni alla guida di una Ford Focus con targa francese.

La conducente si è subito fermata per prestare soccorso. Il ferito ha riportato un trauma cranico e fratture agli arti inferiori; è stato sottoposto a un intervento e non sarebbe in pericolo di vita.

La donna è stata trasportata all’ospedale Garibaldi Centro in stato di choc.