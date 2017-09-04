CATANIA: AUTO SI RIBALTA ALLA CIRCONVALLAZIONE DI CATANIA – FOTO
A cura di Redazione
04 settembre 2017 16:23
Incidente autonomo alla circonvallazione di Catania, direzione Misterbianco, altezza Cittadella universitaria.
Ferito lievemente conducente di un'auto Audi A3.
Sul posto squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Nord
Forte rallentamento del traffico in direzione Misterbianco; di seguito le fotografie dell’incidente rilasciate dai Vigili del Fuoco operanti in zona.
