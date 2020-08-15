95047

CATANIA: AUTO SI RIBALTA IN PIENO CENTRO

15 agosto 2020 12:11
Grave incidente questa mattina in pieno centro a Catania.

Per cause non ancora note, un autovettura intorno alle ore 11, si è ribaltata nell'incrocio tra la via Umberto e via Monsignor Ventimiglia.

Al momento pochi dettagli.

Sul posto un ambulanza del prestare le prime cure ai feriti ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e sicurezza del veicolo.

Fortunatamente al momento dell'impatto non vi erano pedoni in transito.

Notizia in aggiornamento

Foto da web

