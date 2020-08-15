CATANIA: AUTO SI RIBALTA IN PIENO CENTRO
A cura di Redazione
15 agosto 2020 12:11
Grave incidente questa mattina in pieno centro a Catania.
Per cause non ancora note, un autovettura intorno alle ore 11, si è ribaltata nell'incrocio tra la via Umberto e via Monsignor Ventimiglia.
Al momento pochi dettagli.
Sul posto un ambulanza del prestare le prime cure ai feriti ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e sicurezza del veicolo.
Fortunatamente al momento dell'impatto non vi erano pedoni in transito.
Notizia in aggiornamento
Foto da web