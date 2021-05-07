CATANIA: AUTOBUS CONTRO UN PALO, 7 FERITI, DUE SONO GRAVI

AGGIORNAMENTOIl conducente e sei passeggeri sono rimasti feriti nel violento impatto avuto da un autobus dell'Azienda metropolitana trasporti (Amt) e un palo della linea elettrica a media tensione pos...

AGGIORNAMENTO

Il conducente e sei passeggeri sono rimasti feriti nel violento impatto avuto da un autobus dell'Azienda metropolitana trasporti (Amt) e un palo della linea elettrica a media tensione posto ai margini della carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9 nel quartiere Librino a Catania, in viale Vigo.

All'origine del pauroso schianto ci sarebbe un malore accusato dall'autista del mezzo pubblico.

Due per le persone rimaste ferite gravemente, ma non in pericolo di vita: l'autista, ricoverato al Policlinico, e un passeggero di 54 anni che è stato trasportato all'ospedale Cannizzaro con un elicottero del 118.

Le altri cinque persone hanno riportato delle contusioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania che hanno agevolato la discesa dei passeggeri che si trovavano ancora a bordo ed hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano.

Sull'episodio indagano la polizia e i vigili urbani. Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, segue la vicenda in contatto con il presidente dell'Amt, Giacomo Bellavia, per accertarsi delle condizioni dei feriti

NOTA DELL'AMT

L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania è vicina al conducente dell’autobus rimasto ferito nell’incidente che ha coinvolto il mezzo aziendale stamattina a Librino, attualmente ricoverato al Policlinico, e ai passeggeri che hanno subito danni tra cui un uomo in condizioni più serie trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro".

Così l'azienda, in una nota, comunica lo stato di salute delle persone coinvolte nell'incidente di oggi.

"Nessuno dei due feriti più gravi, come hanno riferito i sanitari, è in pericolo di vita. L’Amt rende noto che ha avviato un’indagine interna per fare luce sull’accaduto e sta collaborando attivamente con le forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente", conclude l'azienda.

CATANIA: AUTOBUS CONTRO UN PALO, 7 FERITI, DUE SONO GRAVI

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO