Catania, autolavaggio trasformato in base per lo spaccio: la segnalazione su YouPol fa scoprire la droga

La Polizia di Stato ha individuato un nascondiglio di droga, già suddivisa in dosi, grazie ad una segnalazione effettuata tramite “YouPol”, l’app gratuita a disposizione dei cittadini per interagire con i poliziotti, anche in forma anonima, collaborando così per contrastare fenomeni di illegalità diffusa.

In particolare, alla Sala Operativa della Questura di Catania è stato segnalato uno strano via-vai, in diverse ore del giorno, all’interno di un autolavaggio di una traversa di via Plebiscito. Esaminato quanto pervenuto in piattaforma “YouPol”, i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili hanno effettuato un controllo mirato.

Non appena giunti sul posto, il cane antidroga “Briska” ha fiutato la presenza di stupefacenti, conducendo i poliziotti nel luogo in cui il titolare dell’attività commerciale, un catanese di 46 anni, aveva nascosto 20 grammi di marijuana e 6 grammi di cocaina, divisa in dosi, oltre ad un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 46enne utilizzava il suo autolavaggio come base logistica per la vendita degli stupefacenti, in modo da non dare nell’occhio, camuffando gli acquirenti come clienti dell’attività commerciale.

La droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.