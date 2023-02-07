CATANIA. AVEVA 2,3 KG DI MARIJUANA IN CASA: ARRESTATO UN 55ENNE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 55enne catanese, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Ne...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 55enne catanese, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nella mattinata i Carabinieri, impegnati nel quartiere “Picanello”, in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Fiume, hanno notato il classico “viavai” di persone nei pressi di uno stabile.

Restando in posizione defilata e, dopo aver osservato attentamente le “attività” in corso, i militari dell’Arma, per evitare il protrarsi dell’attività delittuosa, hanno deciso di andare alla “fonte” e sono entrati in azione.

I Carabinieri pertanto, dopo aver avuto accesso al piccolo stabile abitato da un uomo, identificato poi per il 55enne, che ha aperto la porta di casa, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni di ricerca, in particolare, i militari hanno trovato all’interno del divano della cucina una busta in plastica contenente tre bilancini digitali di precisione e svariato materiale per il confezionamento, mentre, sotto lo stesso divano è stato rinvenuto un borsone contenente due macchine per il sottovuoto, 8 bustine con chiusura ermetica contenenti 91 grammi di marijuana ciascuna ed un’altra busta con altri 1.050 grammi della medesima sostanza stupefacente.

I Carabinieri, nel prosieguo delle operazioni di ricerca, hanno trovato in un cassettone della camera da letto due buste contenenti 58 grammi di marijuana ed altre quattro del peso di 108 grammi ciascuna di marijuana.

Dalla sostanza stupefacente sequestrata dai Carabinieri, per un peso complessivo di 2.330 grammi, si sarebbero potute ricavare circa 13.000 dosi per un introito di circa 70.000 euro.

Il 55enne è stato posto dai Carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.