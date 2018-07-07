CATANIA: Aveva creato una serra in casa. Arrestato spacciatore.

I Carabinieri della Stazione Sant’Agata Li Battiati, unitamente ai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gravina di Catania e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi hanno arrestato...

I Carabinieri della Stazione Sant’Agata Li Battiati, unitamente ai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Gravina di Catania e delle unità cinofile del Nucleo di Nicolosi hanno arrestato un 37enne del posto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, i militari della Stazione hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del reo dove, all’interno di una cameretta adibita a serra ed essiccatoio lo hanno trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di marijuana, grammi 150 di hashish e di 20 piantine di marijuana dell’altezza media di circa cm.60.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e euro 225 ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo quindi è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza come disposto dall’A.G..