CATANIA. AVEVA RAPINATO UN SUPERMERCATO: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Catania, hanno arrestato un catanese 48enne.

Il provvedimento trae origine dall’attività investigativa dei militari i cui accertamenti hanno consentito di identificare il soggetto autore di una rapina consumata lo scorso maggio all’interno del supermercato Eurospin di Corso Indipendenza a Catania.

Il rapinatore in particolare, dopo aver acquistato generi alimentari e sfruttando la confusione generata dal gran numero di clienti presenti, ha sottratto fulmineamente un’idropulitrice in esposizione, minacciando successivamente il personale del supermercato che nel parcheggio antistante cercava di rientrare in possesso della merce rubata.

L’uomo ha dapprima accennato ad una reazione respingendo fisicamente l’addetto alla sicurezza, quindi è partito in auto a gran velocità proprio mentre un dipendente del supermercato stava tentando di recuperare la refurtiva dal bagagliaio.