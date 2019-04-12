CATANIA: AVEVA SEQUESTRATO IL DIRETTORE DELLE POSTE PER UNA RAPINA. ARRESTATO
I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato il 39enne catanese Salvatore FURNERI, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Il 16 luglio 2016, con l’aiuto di altri due complici armati, prelevò con la forza sotto casa il direttore dell’ufficio postale Catania 9 di via Garibaldi, per condurlo in auto nei pressi della filiale e, prima dell’apertura, farsi consegnare i soldi custoditi nella cassaforte.
Il funzionario, per fortuna, riuscì a fare scattare l’allarme consentendo l’arresto dei correi.
Giudicato colpevole dal Tribunale etneo, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.