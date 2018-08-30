CATANIA: BADANTE DENUNCIATA PER FURTO:, RUBATI CIBO, OGGETTI E I SOLDI DAI SALVADANAI

ieri, personale del Commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà una donna di 59 anni per furto all’interno dell’abitazione ove lavorava giornalmente da 5 anni quale badante/addetta alle...

La vittima, dopo avere notato alcuni ammanchi e delle sparizioni di oggetti, ha ricondotto tali eventi alla citata donna di servizio, ragione per la quale ha iniziato a monitorarla attraverso la visione del sistema di video sorveglianza istallato all’interno dell’appartamento. Nello specifico, ha riferito che in più circostanze detta badante ha rubato “cibi, bevande, detersivi e molto altro” e, in un caso, mentre la stessa stava andando via, i citati prodotti sono stati rinvenuti persino nella sua autovettura unitamente ad una pochette (borsa) e una tovaglia, sempre di provenienza furtiva utilizzata per coprire gli anzidetti oggetti che la stessa donna aveva riposto sopra il sedile dell’autovettura e anche all’interno del bagagliaio.

Inoltre, si è impossessata anche di denaro riuscendo ad estrarre dal salvadanaio della figlia della denunciante i soldi che vi erano all’interno.

Anche il figlio della vittima ha dichiarato di aver subito furti di diversi indumenti.

L’attività investigativa effettuata dai poliziotti, tradottasi anche nell’acquisizione di dichiarazioni testimoniali e dalla visione delle immagini, ha confermato quanto descritto in denuncia e, infine, è emerso anche che la famiglia presso dove lavorava detta donna, operando nell’ambito della distribuzione alimentare a livello imprenditoriale, era solita donarle alimenti quali olio, uova, ortaggi e simili.