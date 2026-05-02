Catania, badante tradisce la fiducia: ruba gioielli e preziosi all’anziana che accudiva

La Polizia di Stato ha individuato e fermato una donna incensurata, italiana, di 46 anni ritenuta responsabile di una serie di furti commessi all’interno dell’abitazione di un’anziana che, da anni, accudiva come badante.

Le indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” sono scaturite dalla denuncia presentata dai figli della donna, dopo aver notato, nel tempo, la mancanza di diversi oggetti e preziosi, custoditi nella casa della loro madre.

Dopo aver raccolto molteplici elementi utili, i poliziotti hanno accertato che la badante, approfittando della fiducia accordatele, era riuscita ad impossessarsi di svariati beni dell’anziana, tra cui monili in oro e argento, brillanti, orologi, per un valore di diverse migliaia di euro. La ladra aveva agito sapendo di potersi muovere nelle stanze dell’appartamento senza particolari difficoltà, lavorando all’interno della casa quotidianamente.

In un’occasione, dopo aver sottratto con abilità le copie delle chiavi di casa della figlia dell’anziana, era riuscita ad intrufolarsi dentro l’abitazione, facendo, anche in questo caso, razzia di gioielli, preziosi in oro e orologi di pregio.

I poliziotti di “Borgo Ognina” hanno effettuato una perquisizione nella casa dalla badante, trovando gran parte della refurtiva nascosta in un comò della sua stanza da letto. L’intero bottino è stato recuperato e inventariato per poi essere riconsegnato ai legittimi proprietari.

La badante, una volta identificata compiutamente, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.