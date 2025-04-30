CATANIA, BAMBINA DI POCHI MESI MUORE AL GARIBALDI: SOSPETTI SU SOSTANZE USATE DALLA MADRE, INDAGATA

Catania, 30 aprile 2025 – Una tragedia scuote la città di Catania. La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di una bambina di pochi mesi, deceduta presso l'ospedale Garibaldi Nesima. La piccola e...

Catania, 30 aprile 2025 – Una tragedia scuote la città di Catania.

La Procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di una bambina di pochi mesi, deceduta presso l'ospedale Garibaldi Nesima. La piccola era stata portata dai genitori nel pronto soccorso pediatrico a causa di alcuni malori.

Dai primi accertamenti, è emerso che la madre, che stava allattando la bambina, faceva uso di sostanze mediche alternative per cercare di smettere di fumare.

Le autorità stanno indagando per capire se la bambina possa essere stata indirettamente e involontariamente "avvelenata" da queste sostanze.

La Procura, al fine di chiarire le cause della morte, ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola. Contestualmente, la madre è stata indagata per omicidio colposo, come atto dovuto nelle indagini.

Le autorità competenti stanno proseguendo con gli accertamenti per fare luce su quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.