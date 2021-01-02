Catania: bambino di 8 anni trova petardo per strada e perde due dita

Un bambino di 8 anni ha perso due dita della mano sinistra per l’esplosione di un petardo che aveva trovato per terra ieri sera a Catania.Il piccolo è stato portato nell’ospedale Cannizzaro dove è sta...

A cura di Redazione 02 gennaio 2021 20:32

