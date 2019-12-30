CATANIA, BAMBINO DI 9 ANNI SORPRESO A VENDERE STELLE DI NATALE LUNGO LA STRADA: DENUNCIATI I GENITORI

Un bambino di 9 anni ed un ragazzino di 15 sono stati sorpresi a Catania dalla Polizia di Stato a vendere abusivamente da soli e per strada Stelle di Natale in viale Librino.I genitori, convocati sul...

Un bambino di 9 anni ed un ragazzino di 15 sono stati sorpresi a Catania dalla Polizia di Stato a vendere abusivamente da soli e per strada Stelle di Natale in viale Librino.

I genitori, convocati sul posto, sono stati denunciati per impiego di minori in età non consentita e invasione di terreni. Gli agenti hanno trovato le piante e l’attrezzatura da lavoro lungo il marciapiede e loro per attirare l’attenzione dei passanti stavano sulla strada con il rischio di essere travolti dalle auto.

Dell’accaduto la Polizia di Stato informerà Guardia di finanza, Polizia locale, Servizi Sociali del Comune, Ufficio delle entrate, Inps, Polizia locale e Asp Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro).