CATANIA, BAR ORGANIZZA SERATA DANZANTE NON AUTORIZZATA: SANZIONI E DENUNCIA PER IL TITOLARE

Nella serata del 28 gennaio scorso, il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Pasi della questura di Catania in seguito a un controllo, ha proceduto alla chiusura di una discoteca abusiva nella quale era in corso una serata danzante, con la partecipazione di circa 300 giovani, prevalentemente minorenni.

Gli agenti di Polizia hanno accertato che il locale, autorizzato come bar, in realtà svolgeva una vera e propria attività di discoteca.

Il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto non era stata effettuata la prevista e necessaria verifica della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo attestante la solidità e la sicurezza dell’edificio, nonché l’esistenza di uscite di sicurezza idonee a sgombrarlo caso di incendio, a tutela dell’incolumità pubblica.

Il gestore è stato anche sanzionato (258 euro) perché sprovvisto della licenza di pubblica sicurezza per tenere eventi danzanti, di competenza del questore di Catania.

La serata danzante è stata sospesa e i ragazzi lentamente fatti defluire.