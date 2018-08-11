CATANIA: BARCA IN AVARIA, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

Dalle spiagge del Villaggio Delfino (Vaccarizzo), bagnanti hanno visto un razzo di segnalazione lanciato da un natante. In un primo momento, pur non avendo ancora ricevuto chiamate di soccorso, i vigi...

Dalle spiagge del Villaggio Delfino (Vaccarizzo), bagnanti hanno visto un razzo di segnalazione lanciato da un natante. In un primo momento, pur non avendo ancora ricevuto chiamate di soccorso, i vigili del fuoco pensano ad un'imbarcazione in difficoltà.

I soccorritori hanno effettivamente poi trovato una piccola barca, a pochi metri dalla foce del Simeto, ed hanno messo in salvo le persone a bordo. Si tratta di una famiglia che si era allontanata per pescare ma il motore, purtroppo, ha avuto un guasto e non è ripartito.

Nella ricerca sono state impegnate la Sezione Navale, il Nucleo Sommozzatori ed il Nucleo Elicotteri del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania.