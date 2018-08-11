95047

CATANIA: BARCA IN AVARIA, SALVATI DAI VIGILI DEL FUOCO

A cura di Redazione Redazione
11 agosto 2018 19:12
Dalle spiagge del Villaggio Delfino (Vaccarizzo), bagnanti hanno visto un razzo di segnalazione lanciato da un natante. In un primo momento, pur non avendo ancora ricevuto chiamate di soccorso, i vigili del fuoco pensano ad un'imbarcazione in difficoltà.

I soccorritori hanno effettivamente poi trovato una piccola barca, a pochi metri dalla foce del Simeto, ed hanno messo in salvo le persone a bordo. Si tratta di una famiglia che si era allontanata per pescare ma il motore, purtroppo, ha avuto un guasto e non è ripartito.

Nella ricerca  sono state impegnate la Sezione Navale, il Nucleo Sommozzatori ed il Nucleo Elicotteri del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania.

