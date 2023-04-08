CATANIA, BARRICATO IN CASA PER ORE SI È ARRESO ALLA POLIZIA

Si è arreso alla polizia il 33enne che si era barricato in casa e aveva esploso dei colpi di pistola a Catania senza fortunatamente colpire nessuno. Sul posto, in viale San Teodoro, nel popoloso rione...

Sul posto, in viale San Teodoro, nel popoloso rione Librino, si sono recate le forze dell'ordine che hanno bloccato subito il traffico. L'uomo, in condizioni psicofisiche alterate, in passato sarebbe stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Temeva di essere stato avvelenato.

La telefonata alla madre A fare intervenire gli agenti e personale del 118 è stata sua madre, allarmata dopo avere ricevuto una chiamata in cui le diceva che era solo a casa e che stava molto male.

I familiari a colloquio col 33enne La moglie, ma anche la madre e altri familiari a lungo hanno avuto contatti con il 33enne.

I parenti erano in una zona sicura del palazzo, dove al 12esimo piano si trovava l'uomo, e hanno parlato direttamente con lui, a voce alta.