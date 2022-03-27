Catania. Beccata sull’uscio di casa con la cocaina: arrestata 72enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato una 72enne catanese perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sos...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato una 72enne catanese perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, ed in particolare dello spaccio di droga nel quartiere di San Cristoforo, l’attenzione dei militari è stata attirata dallo strano atteggiamento della donna che stava uscendo di casa proprio nel momento del transito della pattuglia e alla vista dei militari ha repentinamente indietreggiato.

I militari hanno così deciso di approfondire e di sottoporre a controllo la 72enne che ha manifestato una crescente agitazione, immediatamente percepita dai carabinieri.

La donna pertanto vistasi in difficoltà, prelevandolo dalla tasca della giacca, ha “spontaneamente” consegnato ai militari un involucro in cellophane trasparente contenente cocaina del peso di 10 grammi.

La perquisizione, estesa anche presso l’abitazione della donna, ha consentito di rinvenire altri due involucri contenenti analoga sostanza stupefacente del peso complessivo di 20 grammi, occultati in una stanza adibita a ripostiglio.

All’esito delle analisi di laboratorio è emerso che sarebbero state circa 700 le dosi, opportunamente “tagliate”, sarebbe stato possibile ricavare dal quantitativo di cocaina sequestrata.

Il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto per la donna la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.