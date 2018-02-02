I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza Francesco Attardo, 52enne, Daniele Torre, 33enne, ed una donna di 51 anni, tutti catanesi, pe...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza Francesco Attardo, 52enne, Daniele Torre, 33enne, ed una donna di 51 anni, tutti catanesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

CATANIA: Beccati a spacciare cocaina: 3 arresti, anche una donna

CATANIA: Beccati a spacciare cocaina: 3 arresti, anche una donna

I militari, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nel popolare quartiere San Cristoforo, hanno notato i tre in via Ignazio Castone angolo Via Playa, ognuno con compiti prestabiliti, cedere dosi in cambio di denaro ai vari acquirenti.

Immediatamente intervenuti i Carabinieri li hanno bloccati e procedendo a perquisizione personale nonché nei luoghi dove avevano operato hanno rinvenuto e sequestrato 12 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 3 grammi, un bilancino elettronico di precisione e la somma in contanti di 120 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari in attesa di essere giudicati con il rito per direttissima.