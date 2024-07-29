CATANIA. BECCATI IN AUTO CON ARNESI UTILIZZATI PER SCASSINARE, DENUNCIATI DUE PLURIPREGIUDICATI: UNO ERA EVASO DAGLI ARRESTI DOMICILIARI

Era evaso dagli arresti domiciliari per ritrovarsi con il sodale in un’auto piena di arnesi atti allo scasso. I due, entrambi pluripregiudicati catanesi di 30 e 40 anni, sono stati sorpresi dagli agen...

Era evaso dagli arresti domiciliari per ritrovarsi con il sodale in un’auto piena di arnesi atti allo scasso. I due, entrambi pluripregiudicati catanesi di 30 e 40 anni, sono stati sorpresi dagli agenti delle Volanti della Questura in viale Grimaldi, durante uno dei tanti servizi notturni.

I poliziotti hanno subito notato la presenza sospetta dei due uomini all’interno di un’autovettura, ferma in strada. A quel punto, sono state avviate le procedure di identificazione e dagli accertamenti effettuati è emerso che il 30enne risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che avrebbe dovuto espiare presso la propria abitazione.

La perquisizione dell’automobile, invece, ha permesso di trovare e sequestrare numerosi arnesi generalmente utilizzati per lo scasso e commettere vari tipi di infrazioni. Tra gli oggetti trovate anche due spillatrici per birra alla spina e una busta in plastica piena di monete per un valore di circa 65 euro. Sentiti in merito non sono riusciti a fornire alcuna spiegazione circa il possesso del materiale trovato.

Al termine delle attività di rito, i due pluripregiudicati sono stati denunciati, in stato di libertà, per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alternate o grimaldelli e per ricettazione, mentre il 30enne è stato deferito anche per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, misura alla quale è stato nuovamente sottoposto dopo aver informato il PM di turno.