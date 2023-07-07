CATANIA, BECCATI MENTRE SPINGEVANO UNO SCOOTER RUBATO: UN ARRESTO
Nella serata di ieri personale della Volanti, transitando per questa via Beccaria, notava due scooter che viaggiavano a poca distanza l’uno dall’altro. Il primo veicolo, con le quattro frecce lampeggi...
Nella serata di ieri personale della Volanti, transitando per questa via Beccaria, notava due scooter che viaggiavano a poca distanza l’uno dall’altro.
Il primo veicolo, con le quattro frecce lampeggianti accese, era guidato da un uomo, spinto con il piede da altro individuo che guidava il secondo mezzo.
Gli agenti decidevano quindi di procedere al controllo dei due soggetti, che intuito le intenzioni degli operatori delle volanti, abbandonavano lo scooter con le quattro frecce accese dandosi a precipitosa fuga, uno appiedato che veniva immediatamente fermato ed identificato dagli agenti, mentre quello a bordo dell’altro motorino riusciva a far perdere le proprie tracce.
Nell’occorso, giungeva segnalazione telefonica, su linea Nue112 alla locale Sala Operativa, da parte di una persona che riferiva di aver subito il furto del proprio scooter che, a seguito di riscontro, corrispondeva a quello abbandonato su strada dai due malviventi.
Alla luce di quanto emerso l’uomo fermato nel tentativo di fuga, veniva arrestato per il reato di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Dell’arresto veniva notiziato il PM di turno che disponeva di sottoporre l’uomo alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattina di domani.