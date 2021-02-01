CATANIA. BECCATO A RUBARE IN VIALE VITTORIO VENETO IN PIENO COPRIFUOCO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Alessandro NICOSIA, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.I militari,...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 41enne catanese Alessandro NICOSIA, poiché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

I militari, impegnati la scorsa notte nel controllo del territorio, percorrendo questo viale Vittorio Veneto si sono accorti della presenza dell’uomo all’interno della pizzeria “Bacco”.

Questi, dopo averne forzato la saracinesca, si era introdotto nel locale allo scopo di razziarne i prodotti alimentari.

La refurtiva, del valore di circa 200 euro, è stata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale, mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari. Al ladro è stata contestata anche la sanzione per aver violato il coprifuoco.