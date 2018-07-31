CATANIA: BECCATO CON LA COCAINA ED UN COLTELLO, IN MANETTE 35ENNE

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti realizzati lungo le rotabili e nei punti di maggiore afflusso di pe...

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti realizzati lungo le rotabili e nei punti di maggiore afflusso di persone nel capoluogo etneo, hanno tratto in arresto, in centro città, in corso Vittorio Emanuele II, Burgos Duras Aneury de Jesus (cl.1983), nazionalità dominicana e domiciliato a Catania, che trasportava 125 grammi di cocaina e un coltello a scatto con lama da 11 cm.

In particolare, nel pomeriggio del 18 luglio, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania hanno sottoposto a controllo, lungo una delle vie principali cittadine, l’autovettura guidata dal soggetto straniero rinvenendo, occultati sotto il sedile all’interno di sacchetti neri di cellophane,

120 grammi di cocaina e un coltello. La successiva perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione del dominicano sita in Catania nei pressi di Piazza Carlo Alberto di Savoia permetteva di rinvenire ulteriori 5 grammi di cocaina.

La cocaina sequestrata (125 gr.), destinata al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, oltre 100.000 euro.

Informata la Procura della Repubblica, il cittadino della Repubblica dominicana tratto in arresto è stato collocato agli arresti domiciliari fino al processo per direttissima, celebratosi il 20 luglio, nel quale veniva confermata la misura cautelare.