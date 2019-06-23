CATANIA. BECCATO MENTRE SPACCIA “ERBA”
I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 28enne catanese Giuseppe IPOCAVANA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita d sostanze stupefacenti.
Azione lampo dei militari del Nucleo Operativo che, impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Picanello, hanno prima osservato il giovane pusher contrattare con alcuni potenziali acquirenti, per poi intervenire e bloccarlo nel preciso istante della cessione.
Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e delle 30 euro incassate dalla pregressa cessione dello stupefacente.
La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.