CATANIA, BECCATO MENTRE TENTA DI RUBARE ALL’INTERNO DEI GARAGE CONDOMINIALI:

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del comando provinciale hanno denunciato un 37enne catanese, gravemente indiziato di tentato furto aggravato.

Nella nottata, intorno alle 3:30, l’operatore del 112 Numero Unico di Emergenza aveva ricevuto la telefonata di un anonimo interlocutore che segnalava un furto, in quel momento ancora in atto, all’interno dei garage di una palazzina in via Martiri di Cefalonia.

La pattuglia del Radiomobile pertanto, giunta quasi subito sul posto, ha notato il 37enne che si stava allontanando in tutta fretta dal condominio, probabilmente dopo aver visto in lontananza il loro arrivo.

In effetti, dopo un immediato sopralluogo, i militari hanno constatato che la saracinesca di uno dei garages condominiali era aperta e che però, proprio all’interno di quel box, era stata installata una videocamera di sorveglianza.

I Carabinieri pertanto, avvisato il proprietario dell’immobile, hanno avuto accesso al video procedendo all’estrapolazione del filmato e alla disamina delle immagini che, in effetti, hanno consentito loro di constatare che proprio il 37enne, dopo aver manomesso il motore elettrico della saracinesca, era penetrato all’interno del garage per effettuare un furto, salvo poi recedere dai propri piani a causa dell’inaspettato arrivo dei militari.