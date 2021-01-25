CATANIA, BECCATO MENTRE VA A RIFORNIRE IL PUSHER: IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Luca EMOLO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di...

Quello scooter viaggiante a velocità sostenuta non è passato inosservato ai militari impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Trappeto Nord del capoluogo etneo.

Bloccato il mezzo ed il suo conduttore, i carabinieri, percependo immediatamente una certa ritrosia al controllo da parte del 27enne, lo hanno sottoposto nell’immediato a perquisizione personale, utile a rinvenirgli addosso due involucri contenenti ognuno circa 10 grammi di cocaina (complessivamente 21 grammi) già suddivisa in dosi pronte allo smercio.

Per le circostanze di tempo e di luogo si presume che il soggetto stesse andando a approvvigionare il suo pusher di riferimento delle dosi di cocaina da porre in vendita in quella che è considerata una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo etneo.

L’arrestato, così come disposto dal giudice in sede di direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.