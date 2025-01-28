CATANIA, BIMBA DI 18 MESI INGERISCE BATTERIA A BOTTONE: OPERATA PER TRE ORE, È GRAVE
Una bimba di 18 mesi si trova ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania per aver ingerito quella che sembrava una monetina, ma che poi si è rivelata essere una batteria a bottone che nello stomaco ha rilasciato gli acidi causandole una profonda fistola, compromettendo seriamente il tratto gastrointestinale.
La piccola, come riportato dall'emittente Rei Tv, è stata trasferita dal pronto soccorso pediatrico del Cannizzaro, dov'era stata trasportata in un primo momento.
La bambina è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel reparto di Gastroenterologia: i medici le hanno estratto il corpo estraneo con un intervento in endoscopia.
L'operazione è durata tre ore, ma gli acidi della pila, particolarmente corrosivi, avrebbero danneggiato gli organi interni.