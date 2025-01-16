CATANIA BIMBO DI 8 ANNI PICCHIATO DAL PATRIGNO SOTTO GLI OCCHI DELLA MADRE: COPPIA ARRESTATA

Il 14 gennaio 2025, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania, con la collaborazione di quella di Modena, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di ap...

Il 14 gennaio 2025, su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania, con la collaborazione di quella di Modena, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa in data 30.12.2024 dal G.I.P. del Tribunale di Catania, nei confronti di una coppia di soggetti maggiorenni – un quarantatreenne autotrasportatore catanese ed una trentatreenne casalinga catanese – entrambi conviventi con un minore, cioè il figlio della donna di anni 8 all’epoca dei fatti.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P., ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, alla luce degli elementi attualmente disponibili e considerando la fase processuale preliminare che non ha ancora permesso l’instaurazione del contradditorio davanti al giudice, gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro e con differenti profili giuridici, dei reati di maltrattamenti pluriaggravati e, per la sola madre del minore, sia per aver sottoposto il figliolo ad alcune vessazioni, sia per il fatto di non aver impedito la consumazione di analoghe e ancor più gravi condotte che aveva l’obbligo giuridico di impedire poste in essere dal solo convivente.

Il provvedimento restrittivo in parola, consistente nella misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, scaturisce da approfondimenti delegati da questo Ufficio a personale della specializzata III Sezione Investigativa “Reati contro la Persona, in pregiudizio di minore e reati sessuali” della Squadra Mobile di Catania aventi ad oggetto un contesto familiare contraddistinto, sulla base degli elementi investigativi raccolti, da gravissimi maltrattamenti ai danni di un minore, al quale i due indagati, conviventi more uxorio, avrebbero reso la vita particolarmente penosa e dolorosa con continue vessazioni psicologiche, fisiche e condotte reiterate.

Di fatti, sarebbe emerso che l’uomo, anche in presenza della madre del minore, avrebbe minacciato in numerose occasioni, anche di morte, il piccolo, con espressioni di inaudita violenza, terrorizzandolo, ingiuriandolo, percuotendolo con schiaffi, calci e pugni, sottoponendolo anche a continue mortificazioni, umiliazioni, dinanzi alla madre, che non proteggeva il figlio.

Inoltre, nell’ambito degli approfondimenti delegati da questo Ufficio si è accertato a livello indiziario, che il piccolo veniva trascurato anche dal punto di vista sanitario tanto che il pediatra, all’uopo escusso, non l’aveva mai visitato negli ultimi quattro anni.

Nel contesto esecutivo, nell’ambito del quale ci si è avvalsi della Squadra Mobile di Modena, i due destinatari della misura sono stati rintracciati presso la loro abitazione sita in un comune del nord Italia, mentre per quel che riguarda il minore l’intervento è stato effettuato con il supporto del nominato curatore speciale, e con l’interessamento e la collaborazione della competente Procura per i minorenni, provvedendo al successivo collocamento in struttura appositamente individuata.

Ultimati gli atti di rito, i due destinatari della misura, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, a disposizione dell’A.G. procedente.