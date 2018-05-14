CATANIA: Bimbo dimenticato durante uscita in città, insegnanti indagati per abbandono di minore

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due docenti, responsabili del reato di abbandono di persone minori o incapaci.

Nei giorni scorsi, si è svolta una manifestazione nel centro storico di Catania, dove hanno partecipato anche bambini delle scuole elementari e medie, manifestazione che, di fatto, ha assunto le caratteristiche di una vera e propria gita scolastica.

A conclusione della manifestazione, un pullman con dentro la scolaresca, ha fatto rientro dimenticando a terra, nello specifico in Piazza Duomo, un bimbo di 11 anni.

Il bambino una volta realizzato quello che gli stava accadendo, confuso e spaventato, ha cercato intorno a sé un volto amico, qualcuno che potesse aiutarlo; per fortuna così è stato, infatti, una persona vedendo il bambino in lacrime si è preso subito cura di lui e, appresa la vicenda ha avvisato uno dei docenti dell’accaduto.

Il professore una volta appreso della dimenticanza, si è immediatamente recato col proprio mezzo, uno scooter, nel luogo dove si sono svolti i fatti e, una volta trovato il ragazzino lo ha rassicurato per quello che era accaduto.

Inoltre durante il tragitto verso la scuola, il professore, dopo aver rimproverato il ragazzino per essersi distratto e non aver seguito il gruppo, si è premurato di raccomandare al bambino di non raccontare nulla ai genitori, poiché quello che era successo doveva essere un segreto tra loro due.

Il ragazzino una volta tornato a casa, ancora sconvolto per la brutta esperienza, ha raccontato tutta la vicenda ai genitori, i quali si sono subito recati al commissariato Borgo Ognina dove hanno formalizzato le proprie lamentele.

A seguito di attività investigativa e assunzione di testimonianze, tra cui la vice preside dell’istituto interessato, è emersa la corrispondenza dei fatti così come sopra esposti e, per tali motivi, i due docenti accompagnatori sono stati indagati in stato di libertà per il reato di abbandono di persone minori o incapaci, in questo caso un minore di anni 11.