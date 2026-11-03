Catania, blitz alla Fiera dei Morti: sequestrati 3mila articoli falsi, 6 denunciati

Blitz della Polizia dopo una segnalazione sull’app YouPol: sequestrati quasi 3mila articoli contraffatti, necessari tre furgoni per trasportarli.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato e la Polizia Locale hanno effettuato, presso la cd. fiera dei morti di Catania, un controllo straordinario finalizzato al contrasto del fenomeno della vendita di merce contraffatta.

Il blitz, effettuato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dalla Sezione Annona della Polizia Locale, è scattato dopo che un utente ha segnalato la presenza di merce contraffatta presso lo storico mercato catanese, utilizzando “YouPol”, l’app che la Polizia di Stato mette gratuitamente a disposizione di tutti i cittadini per effettuare segnalazioni, eventualmente allegando foto e video.

Il controllo congiunto ha consentito di sequestrare quasi tremila capi contraffatti, tra abbigliamento ed accessori di vario tipo, per trasportare i quali si è reso necessario l’utilizzo di tre furgoni.

Degli 8 soggetti controllati, 6 sono stati denunciati per ricettazione e contraffazione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e nei loro confronti si è proceduto al sequestro della merce. Altri sequestri sono stati effettuati a carico di ignoti, in quanto i venditori, approfittando della confusione, sono riusciti a dileguarsi