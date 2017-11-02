CATANIA: BLITZ ANTIDROGA A SAN CRISTOFORO, UNA PERSONA ARRESTATA

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 37enne Daniele Salvatore Condorelli, poiché ritenuto responsabile di detenzione illegale di...

Notte di “halloween” infausta per il pusher catanese che si è visto piombare in casa gli uomini della Squadra Lupi che, al termine di una serie di riscontri info investigativi, hanno deciso di perquisire da cima a fondo quella abitazione di Via Pietro Platania.

I militari al termine delle operazioni sono riusciti a rinvenire e sequestrare: una pistola marca Beretta modello 92/FS Parabellum, cal. 9×21, con matricola abrasa, completa di caricatore bifilare contenente una cartuccia, scovata all’interno di uno zaino; svariate buste in cellophane – occultate nei pensili della cucina – contenenti complessivamente circa 900 grammi di “cocaina” e circa 100 grammi di “hashish”, sostanze in gran parte ancora da tagliare e confezionare le quali, se immesse sul mercato al dettaglio, avrebbero potuto fruttare almeno 100.000 euro, nonché due bilancini elettronici di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare e conservare la droga.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.