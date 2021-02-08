CATANIA, BLITZ ANTIDROGA DEI “LUPI”: SEQUESTRATI 11 KG DI MARIJUANA

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investivo del Comando Provinciale hanno arrestato il 22enne catanese Manuel LEONTI, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investivo del Comando Provinciale hanno arrestato il 22enne catanese Manuel LEONTI, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’incisiva attività info investigativa dei “Lupi” nel sottobosco degli spacciatori di droga ha ancora una volta dato i suoi frutti, ove si consideri l’avvenuta individuazione di un anonimo deposito di sostanza stupefacente e la notevole quantità di essa sequestrata.

In particolare i militari avevano acquisito notizia circa l’utilizzo in via Lucchese Palli di un garage da parte di un gruppo di giovani che, affidato in locazione dall’ignaro proprietario, sarebbe stato verosimilmente da essi utilizzato come loro base logistica per la lucrosa attività di pusher.

Pertanto, per riscontrare le loro ipotesi investigative, si sono opportunamente posizionati nelle vicinanze attendendo pazientemente che il pusher venisse a rifornirsi.

Effettivamente hanno notato il LEONTI sopraggiungere a bordo del proprio scooter Honda SH quindi lo hanno immediatamente bloccato non prima, però, d’aver aspettato che con le proprie chiavi quest’ultimo aprisse e poi richiudesse il cancello e poi il garage dopo esservi soffermato al suo interno.

La perquisizione personale effettuato sul LEONTI ha immediatamente fornito riscontro alla loro notizia perché quest’ultimo è stato infatti trovato in possesso di 20 grammi di marijuana suddivisa due buste.

Ovviamente poi i militari hanno esteso estesa la ricerca nel garage in questione aprendolo con le chiavi in suo possesso, rinvenendo degli scatoloni con varie buste in polietilene contenenti complessivamente 11 chilogrammi di marijuana, intere confezioni di sacchetti identici a quelli rinvenuti nelle tasche dell’arrestato, nonché l’indispensabile bilancia digitale di precisione. LEONTI è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.