CATANIA, BLITZ CONTRO LE CAMIONETTE DI PANINI IRREGOLARI

Nella serata, i Carabinieri della Compagnia di Catania di Piazza Dante, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” ed a personale della Polizia Locale, hanno messo in atto un piano di control...

Nella serata, i Carabinieri della Compagnia di Catania di Piazza Dante, unitamente ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” ed a personale della Polizia Locale, hanno messo in atto un piano di controllo nell’area a cavallo tra la via Ruggero di Lauria (c.d. “lungomare”) ed il quartiere di Picanello, volto a contrastare, oltre all’illegalità diffusa, anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di esercenti nel settore dello “street food”, con l’obiettivo tra l’altro di rendere maggiormente fruibile quella stessa area ai turisti e famiglie che la frequentano, in una cornice di decoro urbano.

In tale contesto, nel corso delle attività ispettive sono state rilevate 2 infrazioni al Codice della Strada nei confronti di altrettanti “paninari”, rispettivamente di 27 e 69 anni, i quali, con la collocazione di sedie e tavolini destinati ai loro avventori, avevano invaso il suolo pubblico. A loro è stata quindi contestata la sanzione amministrativa di €. 173,00.

Una ulteriore verifica effettuata poi dai militari presso un esercizio di somministrazione bevande, ha analogamente comportato sanzioni ammontanti complessivamente ad € 1670,00, per varie violazioni di natura amministrativa.

Parallelamente, sono stati inoltre svolti numerosi posti di controllo, per garantire non solo l’osservanza delle norme del C.d.S., ma soprattutto per colpire quelle condotte irresponsabili di guida che possono incidere gravemente sull’incolumità di pedoni e autisti.

In tale contesto, sono stati identificate 72 persone e verificati 25 veicoli, con conseguente elevazione di 28 sanzioni (in particolare assenza di copertura assicurativa, guida senza patente e senza casco, guida con l’utilizzo del cellulare), con il contestuale fermo amministrativo di 3 mezzi