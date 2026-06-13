CATANIA, BLITZ IN UN BAR DI VIALE MARIO RAPISARDI: DUE LAVORATORI IN NERO E 152 KG DI ALIMENTI SEQUESTRATI

Sequestrati 140 kg di alimenti e 12 kg di miele senza alcuna indicazione sulla provenienza. Accertate anche irregolarità igienico-sanitarie e sul lavoro.

Proseguono le attività di controllo della task force coordinata dalla Polizia di Stato nelle attività commerciali per verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative in materia di legislazione di pubblica sicurezza e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza alimentare.

Le verifiche sono state coordinate dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, che hanno operato congiuntamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, agli ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ai medici e ai tecnici dei Servizi Veterinari, Igiene Pubblica, Servizio Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, nonché agli agenti della Polizia Locale.

L’azione delle pattuglie di motociclisti della Polizia di Stato ha consentito, a tutti gli operatori della task force, di condurre gli accertamenti in una cornice di sicurezza.

Sono stati identificati gli avventori di alcuni esercizi pubblici, procedendo alla verifica del rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza in modo da scongiurare che i predetti luoghi di incontro possano trasformarsi in abituali ritrovi di soggetti pregiudicati per reati di particolare rilevanza, in grado di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nello specifico, i controlli hanno riguardato un bar di viale Mario Rapisardi. I medici del Servizio Veterinario e il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana hanno riscontrato la mancata tracciabilità di prodotti, sequestrando 140 kg di alimenti e 12 kg di miele, privi di qualsiasi indicazione circa la loro provenienza. Pertanto, al titolare è stata contestata una sanzione pari a 1.500 euro.

I tecnici del Servizio Igiene Pubblica hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie nei due laboratori utilizzati per la preparazione degli alimenti, sospendendo l’attività del deposito di merce per mancata autorizzazione dello stesso. Anche in questo caso è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro.

Inoltre, i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro hanno riscontrato la presenza di un’impastatrice priva delle protezioni, sanzionando il titolare per 1.800 euro.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha rilevato la presenza di due lavoratori in nero, contestando sanzioni per un importo pari a 1.950 per ciascun lavoratore non in regola e, contestualmente, la sospensione dell’attività se il titolare non regolarizzerà i due lavoratori e pagherà una maxi sanzione pari a 2.500 euro.

Nessuna irregolarità, invece, è stata rilevata dalla Polizia Locale Annonaria.

Tuttavia, nel corso del servizio, i poliziotti della Polizia Locale servizio viabilità si sono occupati di redigere i verbali per violazione al Codice della strada dei numerosissimi utenti parcheggiati in doppia fila o sulle strisce pedonali, incuranti dell’intenso traffico mattutino, contestando complessivamente 29 multe per divieto di sosta e sosta irregolare.