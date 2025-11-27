Catania, blitz interforze in negozi e panifici: sequestrati 900 kg di zucchero e 250 kg di frutta

Una nuova articolata attività di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato in alcune attività commerciali, tra la zona della stazione centrale e...

Una nuova articolata attività di controllo è stata eseguita, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato in alcune attività commerciali, tra la zona della stazione centrale e il quartiere Borgo, per compiere una serie di accertamenti connessi alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, delle posizioni lavorative del personale dipendente e delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, l’intervento è stato coordinato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e ha visto impegnati i poliziotti della Divisione Anticrimine, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, i medici e i tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria e del Dipartimento di prevenzione – Spresal e Servizio Igiene pubblica dell’ASP di Catania e gli agenti delle sezioni “annona” e “viabilità” della Polizia Locale.

La consueta sinergia istituzionale, sviluppata secondo il collaudato modello di controllo, ha permesso di accertare la genuinità e la qualità dei prodotti offerti al pubblico, per garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori, nonché per appurare l’osservanza delle norme di settore e della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, a garanzia dei lavoratori e dei commercianti che, scrupolosamente, rispettano le regole.

In due attività, una rivendita di frutta e verdura e un panificio, sono state riscontrate alcune irregolarità di carattere amministrativo. Durante lo svolgimento dei controlli, i poliziotti hanno assicurato una puntuale ed efficace cornice di sicurezza ai singoli enti istituzionali che hanno provveduto a contestare diverse sanzioni ai rispettivi titolari dei due locali.

In particolare, la Polizia Locale annonaria ha sanzionato il titolare dell’ortofrutta per 931 euro, contestando, tra le violazioni, l’occupazione abusiva del suolo pubblico e sequestrando 250 chili di prodotti ortofrutticoli. Contestualmente, il Corpo Forestale ha rilevato l’assenza della documentazione obbligatoria per la vendita degli alimenti e, in particolare, sull’origine e la categoria dei prodotti venduti, comminando una sanzione di 1.100 euro.

I tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (Spresal) hanno accertato numerose irregolarità, segnalando all’Autorità Giudiziaria il titolare per gravi carenze dell’impianto elettrico e per la presenza di presidi medici e di estintori scaduti, comminando sanzioni complessive per 5.500 euro.

Nel panificio, invece, la Polizia Locale annonaria ha accertato l’assenza della cartellonistica obbligatoria relativamente al divieto di fumo e ai prezzi sui prodotti, nonché l’assenza di alcune autorizzazioni amministrative, applicando sanzioni per 1.611 euro. Il servizio “Igiene pubblica” dell’Asp ha interdetto un’area in quanto non presente in planimetria, comminando una sanzione pari a 1.000 euro, mentre i tecnici dello Spresal hanno sanzionato il titolare per 1.708 euro per la mancanza della segnaletica d’emergenza.

Le infrazioni maggiori sono state rilevate dal Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale che ha trovato, nel panificio, 50 chili di prodotti alimentari vari e ben 900 chili di zucchero, privi del necessario requisito di tracciabilità, utile a individuare l’esatta provenienza della merce. Pertanto, si è provveduto a sequestrare tutti gli alimenti e a sanzionare il titolare per 1.500 euro.

Un’altra fase dei controlli ha riguardo l’accertamento delle condotte alla guida da parte di automobilisti e motociclisti, per prevenire pericoli per i pedoni e per gli altri utenti della strada. Sono stati istituiti molteplici posti di controllo, fissi e dinamici, dai poliziotti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine e dagli agenti della Polizia Locale.

Complessivamente, quest’attività ha consentito di identificare 131 persone, delle quali 30 già note alle forze di Polizia, e di controllare 51 veicoli, tra auto e scooter. Sono state elevate 17 sanzioni per diverse infrazioni al Codice della strada, in particolare per guida senza revisione periodica del mezzo, senza copertura assicurativa per la responsabilità civile e per guida senza patente, con l’applicazione delle rispettive sanzioni accessorie.