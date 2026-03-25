Paternò, atto vandalico in pieno centro: auto distrutta con un mattone per un parcheggio in

Atto vandalico nella notte a Paternò, in pieno centro, nella centralissima via Vittorio Emanuele, dove un’auto è stata presa di mira e danneggiata con un gesto tanto grave quanto assurdo.

Come mostrano le immagini, qualcuno ha sfondato il finestrino utilizzando un grosso mattone, lasciato poi all’interno dell’abitacolo. I vetri sono andati in frantumi, spargendosi sui sedili e in tutto l’interno del veicolo.

Secondo quanto raccontato dal proprietario, il gesto sarebbe legato a una questione di parcheggio:

“Non ho problemi con nessuno, ma questo è stato fatto per il posto auto. È uno dei pochi senza strisce blu, dove non si rischia la multa”.

Un episodio che lascia increduli e che evidenzia tensioni sempre più frequenti legate alla sosta.

La vittima ha già presentato denuncia e sono in corso accertamenti per individuare il responsabile. Fondamentali potrebbero essere le immagini di videosorveglianza:

“Dopo il gesto, è passato proprio sotto le telecamere del mio cortile”.

Non è stato rubato nulla: si tratta quindi di un atto vandalico puro, probabilmente mirato a “segnare il territorio” per un parcheggio.

L’episodio riaccende il tema della carenza di parcheggi in centro e, soprattutto, dell’inciviltà.

Danneggiare un’auto per un posto libero resta un gesto grave, che ora potrebbe avere conseguenze penali.