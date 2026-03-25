CATANIA – Maxi processo “Ombra”: oltre 200 anni di carcere a 26 imputati, condanne fino a 20 anni

Maxi condanne al termine del processo, celebrato con rito abbreviato, nato dall’operazione “Ombra” del 2024 condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania sulla presunta nuova cupola di Cosa nostra etnea.

Il gup Maria Ivana Cardillo ha inflitto complessivamente oltre 200 anni di reclusione a 26 imputati, con pene comprese tra un anno e sei mesi e venti anni. Il procedimento si chiude anche con due non luoghi a procedere per difetto di notifica e un’assoluzione.

🔴 I nomi e le condanne principali

La pena più alta è stata inflitta a Daniele Strano, ritenuto capo della “squadra della stazione”, condannato a 20 anni di reclusione.

Tra le condanne più pesanti:

Francesco Napoli : 18 anni e 8 mesi

Mario Ercolano : 17 anni e 9 mesi

Francesco Russo (considerato il “boss ombra”): 16 anni

Salvatore Mirabella : 15 anni e 1 mese

Alessandro Ruggeri : 13 anni e 4 mesi

Salvatore Iudicello : 12 anni

Alfio Minnella : 11 anni e 9 mesi

Benedetto Zucchero : 11 anni e 1 mese

Angelo Castorina, Salvatore Ercolano, Carmelo Fazio: 10 anni

Condanne tra gli 8 e i 7 anni:

Angelo Arena : 8 anni e 8 mesi

Letterio Barresi , Giuseppe Amato : 8 anni

Stefano Platania, Cristian Paternò: 7 anni

Le altre pene:

Salvatore Ettore Pandetta : 5 anni e 4 mesi

Valerio Emanuele Pelleriti : 5 anni e 2 mesi

Sebastiano Ercolano , Salvatore Assinnata : 5 anni

Salvatore Fazio : 4 anni e 7 mesi

Francesco Tudisco : 4 anni e 8 mesi

Benito Alberto Privitera : 4 anni

Diego Russo : 4 anni

Concetto Salvatore Di Raimondo: 1 anno e 6 mesi

⚖️ Le altre decisioni del giudice

Il gup ha inoltre disposto:

Non luogo a procedere per Giacomo Floriddia e Paolo Venuti per difetto di querela

Assoluzione per Vincenzo Bontà

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

📌 L’inchiesta “Ombra”

Al centro dell’indagine, secondo l’accusa, la riorganizzazione dei vertici di Cosa nostra a Catania, con Francesco Russo indicato come figura di riferimento dopo l’arresto nel 2022 di Francesco Napoli.

(Si ricorda che le posizioni degli imputati sono state valutate in sede giudiziaria e che eventuali responsabilità definitive saranno accertate nei successivi gradi di giudizio.)