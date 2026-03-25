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CATANIA – Maxi processo “Ombra”: oltre 200 anni di carcere a 26 imputati, condanne fino a 20 anni

CATANIA – Maxi processo “Ombra”: oltre 200 anni di carcere a 26 imputati, condanne fino a 20 anni

A cura di Redazione
25 marzo 2026 20:38
CATANIA – Maxi processo “Ombra”: oltre 200 anni di carcere a 26 imputati, condanne fino a 20 anni -
Catania
Dintorni
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Maxi condanne al termine del processo, celebrato con rito abbreviato, nato dall’operazione “Ombra” del 2024 condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania sulla presunta nuova cupola di Cosa nostra etnea.

Il gup Maria Ivana Cardillo ha inflitto complessivamente oltre 200 anni di reclusione a 26 imputati, con pene comprese tra un anno e sei mesi e venti anni. Il procedimento si chiude anche con due non luoghi a procedere per difetto di notifica e un’assoluzione.

🔴 I nomi e le condanne principali

La pena più alta è stata inflitta a Daniele Strano, ritenuto capo della “squadra della stazione”, condannato a 20 anni di reclusione.

Tra le condanne più pesanti:

  • Francesco Napoli: 18 anni e 8 mesi

  • Mario Ercolano: 17 anni e 9 mesi

  • Francesco Russo (considerato il “boss ombra”): 16 anni

  • Salvatore Mirabella: 15 anni e 1 mese

  • Alessandro Ruggeri: 13 anni e 4 mesi

  • Salvatore Iudicello: 12 anni

  • Alfio Minnella: 11 anni e 9 mesi

  • Benedetto Zucchero: 11 anni e 1 mese

  • Angelo Castorina, Salvatore Ercolano, Carmelo Fazio: 10 anni

Condanne tra gli 8 e i 7 anni:

  • Angelo Arena: 8 anni e 8 mesi

  • Letterio Barresi, Giuseppe Amato: 8 anni

  • Stefano Platania, Cristian Paternò: 7 anni

Le altre pene:

  • Salvatore Ettore Pandetta: 5 anni e 4 mesi

  • Valerio Emanuele Pelleriti: 5 anni e 2 mesi

  • Sebastiano Ercolano, Salvatore Assinnata: 5 anni

  • Salvatore Fazio: 4 anni e 7 mesi

  • Francesco Tudisco: 4 anni e 8 mesi

  • Benito Alberto Privitera: 4 anni

  • Diego Russo: 4 anni

  • Concetto Salvatore Di Raimondo: 1 anno e 6 mesi

⚖️ Le altre decisioni del giudice

Il gup ha inoltre disposto:

  • Non luogo a procedere per Giacomo Floriddia e Paolo Venuti per difetto di querela

  • Assoluzione per Vincenzo Bontà

Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

📌 L’inchiesta “Ombra”

Al centro dell’indagine, secondo l’accusa, la riorganizzazione dei vertici di Cosa nostra a Catania, con Francesco Russo indicato come figura di riferimento dopo l’arresto nel 2022 di Francesco Napoli.

(Si ricorda che le posizioni degli imputati sono state valutate in sede giudiziaria e che eventuali responsabilità definitive saranno accertate nei successivi gradi di giudizio.)

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