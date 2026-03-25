🌪️🌪️ In arrivo il ciclone polare “Deborah”: in Sicilia venti di burrasca e mareggiate, l’allerta dell’Aeronautica Militare

La Sicilia si prepara a fare i conti con un deciso peggioramento delle condizioni meteo. L’arrivo del vortice “Deborah”, collegato a una saccatura di origine polare in discesa sull’Italia, porterà nelle prossime ore venti forti e mari molto agitati, con possibili criticità lungo le coste.

Secondo il bollettino dell’Aeronautica Militare, a partire da giovedì 26 marzo sono attesi anche sulla nostra regione venti intensi dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca o burrasca forte. Attese inoltre mareggiate lungo le coste esposte, in particolare sullo Stretto di Sicilia.

Una fase instabile che potrebbe durare fino alle prime ore di venerdì 27 marzo, con condizioni meteo tipicamente invernali nonostante l’inizio della primavera.

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 25/03/2026

A seguito della discesa sul Paese di una saccatura di matrice polare ed in considerazione della formazione del vortice “Deborah” sul Mar Ligure, si prevedono:

Dal tardo mattino di oggi mercoledì 25 marzo 2026 e fino alla tarda mattinata di dopodomani venerdì 27 marzo 2026 vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Liguria;

Dal pomeriggio di oggi mercoledì 25 marzo 2026 e fino alle prime ore di domani giovedì 26 marzo 2026 vento forte dai quadranti occidentali con raffiche fino a burrasca forte sulle coste ed isole della Toscana accompagnate da mareggiate anche intense dalla sera;

Dalla serata di oggi mercoledì 25 marzo 2026 e fino alla tarda serata di domani giovedì 26 marzo 2026 stato del mare molto agitato o grosso su Mare di Sardegna, Mar Ligure e Tirreno, in estensione dal pomeriggio di domani anche a Canale di Sardegna e Stretto di Sicilia;

Dalla tarda serata di oggi mercoledì 25 marzo 2026 e fino alla tarda serata di domani giovedì 26 marzo 2026 piogge abbondanti lungo le aree costiere di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna, in spostamento dal pomeriggio di domani verso le coste adriatiche centrali;

Dalle prime ore di domani giovedì 26 marzo 2026 e fino alla serata di dopodomani venerdì 27 marzo 2026 nevicate abbondanti al di sopra dei 400 metri lungo le aree interne di Marche e Abruzzo, in estensione serale anche a Molise e Puglia garganica;

Dalla serata di oggi mercoledì 25 marzo 2026 e fino alla serata di domani giovedì 26 marzo 2026 vento forte di maestrale con raffiche fino a burrasca forte o tempesta sulla Sardegna, con forti mareggiate lungo le coste occidentali dell’isola;