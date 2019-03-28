CATANIA: BLOCCATO MENTRE TENTA DI SFONDARE LA PORTA DELLA EX, ARRESTATO E RINCHIUSO IN CARCERE
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 29 anni, poiché ritenuto responsabile di atti persecutori.
L’uomo, già ammonito dall’autorità di pubblica sicurezza il 12 marzo scorso, per analoghi comportamenti prevaricatori compiuti ai danni della ex compagna, di anni 27, grazie ad una richiesta di aiuto formulata al 112 dalla vittima, è stato sorpreso dall’equipaggio di una gazzella mentre in evidente stato di agitazione tentava con la forza di accedere nell’abitazione della donna proferendo gravi minacce all’indirizzo della stessa e nei confronti di uno dei tre figli minorenni presenti nell’immobile.
L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno della locale Procura, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.