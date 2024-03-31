CATANIA. "BOBCAT" RUBATO E RITROVATO GRAZIE AL GPS, ERA NASCOSTO DENTRO UN CAMION
Nel pomeriggio del 25 marzo, gli agenti delle Volanti sono intervenuti nel quartiere Nesima Superiore, dove un cittadino riceveva il segnale del sistema satellitare gps installato su un “bobcat” rubato quella mattina.
Il mezzo trafugato, che appartiene all’azienda presso la quale lavora il richiedente l’intervento, è stato segnalato in una determinata zona del suddetto quartiere.
A quel punto, l’equipaggio della Volante, restringendo l’area d’intervento all’interno del piazzale di un capannone, ha rinvenuto il “bobcat” provento di furto, all’interno di un autoarticolato con cassone.
Il mezzo d’opera è stato restituito al legittimo proprietario, mentre l’autoarticolato è stato posto sotto sequestro per i successivi accertamenti, volti a verificare le responsabilità del proprietario in ordine al possesso del bene trafugato. Insieme a lui, vengono svolti accertamenti in merito alla posizione del titolare del capannone, anch’egli segnalato all’Autorità Giudiziaria.
Il rinvenimento del “bobcat” rappresenta un’importante operazione dal punto di vista della prevenzione: infatti, spesso questi mezzi vengono rubati allo scopo di utilizzarli come ariete per furti agli esercizi commerciali o presso i distributori automatici di banconote