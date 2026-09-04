Catania, boom di furti d’auto: 5.709 vetture rubate in un anno, è seconda in Sicilia
Numeri pesanti sul fronte dei furti di veicoli in Sicilia e, in particolare, nella provincia di Catania. Nel territorio etneo sono state rubate 5.709 automobili in appena dodici mesi, dato che colloca Catania al secondo posto nell’Isola.
A fotografare la situazione è un’analisi realizzata da Facile.it sulla base delle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Catania seconda soltanto a Palermo
Limitando l’analisi ai soli furti di automobili, la provincia siciliana con il numero più elevato di episodi è Palermo, con 7.393 vetture rubate.
Subito dopo si trova Catania, con ben 5.709 auto sottratte in un anno, mentre molto più distante figura Siracusa con 742 casi.
Un dato, quello etneo, che evidenzia quanto il fenomeno continui ad avere dimensioni particolarmente rilevanti nel Catanese.
Oltre 20mila veicoli rubati in Sicilia
Complessivamente, nell’arco di dodici mesi in Sicilia sono state rubate 15.555 automobili. A queste si aggiungono oltre 4.800 tra motociclette e ciclomotori, portando il totale ad oltre 20.400 veicoli sottratti.
Numeri che collocano la Sicilia al terzo posto in Italia per furti di veicoli.
Pochi automobilisti assicurati contro il furto
A fronte di numeri così elevati, secondo l’analisi, nell’Isola soltanto il 15,3% degli automobilisti avrebbe scelto di proteggere la propria vettura attraverso una copertura assicurativa contro il furto.
Il quadro che emerge vede dunque Catania tra i territori siciliani maggiormente colpiti, con quasi 6mila automobili rubate in un solo anno e un divario molto ampio rispetto alla maggior parte delle altre province dell’Isola.