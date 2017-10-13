Questa mattina, intorno alle ore 08:30, un cittadino tramite il numero unico delle emergenze (112) è stato messo in contatto con la centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga.L’uomo ha...

Questa mattina, intorno alle ore 08:30, un cittadino tramite il numero unico delle emergenze (112) è stato messo in contatto con la centrale operativa del Comando Provinciale di Piazza Verga.

L’uomo ha segnalato all’operatore di turno la presenza di un borsone abbandonato tra il verde pubblico posto dinanzi l’ingresso della sede della società “Sostare” di Via Aldebaran.

Sul posto, oltre alla pattuglie del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Catania Ognina, che hanno immediatamente cinturato la zona interessata, sono giunti i Carabinieri del Nucleo Artificieri e Antisabotaggio i quali, utilizzando il robot remotizzato in dotazione (PEDSCO) e la tuta anti esplosione, hanno aperto a distanza il borsone adoperando una micro carica accertando così che all’interno non vi fossero congegni o materiali pericolosi.

CATANIA, BORSONE LASCIATO DAVANTI SEDE SOSTARE FA SCATTARE ALLARME