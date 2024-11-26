CATANIA. BRACIERE SEQUESTRATO E MULTE PER OLTRE 1700 EURO A RISTORATORE DI VIA PLEBISCITO

La Polizia di Stato ha eseguito, nel fine settimana, una vasta e articolata operazione con controlli congiunti su più fronti nei quartieri di San Cristoforo, Librino e nel centro storico per contrasta...

La Polizia di Stato ha eseguito, nel fine settimana, una vasta e articolata operazione con controlli congiunti su più fronti nei quartieri di San Cristoforo, Librino e nel centro storico per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, dall’abusivismo commerciale alla repressione dello spaccio di droga e alle infrazioni al Codice della strada.

Decine e decine di poliziotti della squadra Volanti, insieme alla Squadra Cinofili e alle moto volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Stradale, unitamente alla Polizia Locale “Annona”, sono stati impegnati in specifici servizi che, con un pattugliamento fisso e dinamico, hanno coinvolto, di fatto, un’ampia porzione del territorio cittadino, così come disposto dal Questore di Catania.

In particolare, nel quartiere San Cristoforo l’attenzione dei poliziotti è stata dedicata alla verifica di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per il commercio di alimenti in alcuni ristoranti della zona.

In un primo controllo, in un locale di via Plebiscito, è stato rimosso un grande braciere che il titolare aveva posizionato in strada per la cottura di alcuni prodotti, noncurante, peraltro, di un provvedimento di sequestro dello stesso braciere, avvenuto solo alcuni giorni prima proprio nel corso di un analogo controllo. Per questa ragione, il proprietario del ristorante è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia del braciere posto sotto sequestro. Per rimuoverlo dalla strada, inoltre, si è reso inevitabile il ricorso ad un carro attrezzi perché particolarmente pesante e ancora rovente. Al riguardo, la Polizia Locale ha provveduto a sanzionare il titolare sia per commercio, cottura e somministrazione di alimenti su area pubblica, con la carne posta in vendita in un banco frigo posto all’esterno del locale, come nel caso del braciere, sia per occupazione abusiva di suolo pubblico. Infatti, il titolare del ristorante ha pensato bene di ostruire il passaggio dei pedoni sul marciapiede, posizionando tavoli e sedie, triplicando arbitrariamente lo spazio autorizzato. Le sanzioni elevate ammontano ad oltre 1700 euro.

Un secondo controllo è stato effettuato in un altro locale, sempre in via Plebiscito, dove il personale della Polizia Locale ha rilevato, ancora una volta, l’occupazione di ben 50 metri quadrati di suolo pubblico con tavoli, sedie e persino un gazebo coperto che il titolare ha realizzato abusivamente all’esterno del locale per ampliare i posti a sedere per i clienti. Oltre alla specifica sanzione amministrativa, è stato intimato l’immediato ripristino dei luoghi.

Contestualmente, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con il cane antidroga, hanno effettuato mirati controlli a Librino per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso della perlustrazione della zona circostante i palazzi di viale Moncada, gli agenti hanno rinvenuto circa 300 grammi di marijuana, sequestrata a carico di ignoti in quanto trovata nel casco di un motorino, abbandonato da qualcuno a ridosso di un marciapiede, probabilmente non appena notato l’arrivo dei poliziotti.

Nel centro storico, invece, la Polizia Stradale, congiuntamente al Reparto Prevenzione Crimine, ha riscontrato ben 20 infrazioni al Codice della strada, contestando le relative sanzioni amministrative. Nei posti di controllo allestiti in piazza Addamo e in piazza Mancini Battaglia, i poliziotti hanno fermato automobilisti e motociclisti indisciplinati, sottoponendo a controllo diversi veicoli. Le violazioni maggiormente riscontrate riguardano il mancato utilizzo del casco protettivo da parte di diversi conducenti di moto e scooter, la circolazione senza la revisione periodica del mezzo e senza copertura assicurativa per la responsabilità civile, la guida senza patente.

Ulteriori attività di controllo congiunte della Polizia di Stato sono già in programma e verranno realizzate nei prossimi giorni, ancora una volta, in tutto il territorio cittadino.